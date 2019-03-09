Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında

Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında

Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mart 2019 Cumartesi 11:27
1 Okunma
Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında

KasımpaşaSpor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

İzmir'deki Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve üst üste 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak puan hasretine son vermişti. Ligde yaptığı maçların 9'unu kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 12'sini kaybeden lacivert-beyazlı takımın 30 puanı bulunuyor.

Kasımpaşa'da Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef, sarı kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Göztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Roma'da Ranieri dönemi
Roma'da Ranieri dönemi
Beşiktaş çıkış arıyor
Beşiktaş çıkış arıyor
Sivasspor 3 puanı ilk yarıda aldı
Sivasspor 3 puanı ilk yarıda aldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim