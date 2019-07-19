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Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye

Lacivert-beyazlı kulüp, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye

Lacivert-beyazlı kulüp, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:39
Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye

Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı renklerine bağladı.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Aytaç Kara'nın daha sonra kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emre Zengilli ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki yeni transferi geçen sezon Süper Lig'de görev yaptığı 32 maçta 6 gol attı.

Orta saha oyuncusu, Bursaspor'un Süper Lig'e veda etmesinin ardından sözleşmesini karşılıklı feshetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Aytaç Kara
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