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Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Nisan 2019 Cumartesi 10:53
Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında

KasımpaşaSpor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta mağlup olmayan Kasımpaşa, yaşadığı 2'şer galibiyet ve beraberlikle 8 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, Antalyaspor karşısında da sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Yaptığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 12'sini yitiren Kasımpaşa, 37 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor. Ligde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 35 puanla 10. basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa'da Antalyaspor mücadelesi öncesinde Tobias Heintz, Olivier Veigneau ve Uğurcan Yazğılı'nın sakatlıkları bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmadan Antalyaspor 2-1 galip ayrılmıştı.

Son Güncelleme: 13.04.2019 11:27
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa-Antalya
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