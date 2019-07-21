Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0518
EURO
6.3235
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli...
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı
Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez...
İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak yeni kanundan memnun
İş dünyası şirket borçlarını yapılandıracak...
Bu hafta 9 film vizyonda
Bu hafta 9 film vizyonda

Kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini açıkladı.

Kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini açıkladı.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:17
Kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak ikinci 100 günlük plan çerçevesinde 100 bin kişiye yüzme öğretme hedefi koyduklarını hatırlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çerçevede gördüğümüz teveccüh bizleri çok daha farklı bir noktaya sevk etti. 100 bin hedefini, 100 günlük süreçte 150 bin çocuğumuza yüzme öğreterek tamamladık. Bugün yeni bir hedef koyuyoruz. Bakanlık olarak 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, yüzmenin sağlığı sürekli kılma adına önemli bir spor olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlık olarak tüm havuzlarımızı, belediyelerin ve üniversitelerin havuzlarını bu amaç doğrultusunda kullanacağız. Gerekirse özel sektörle de havuz konusunda iş birliği yapacağız. Yeni havuz inşa etme notasında çok güzel çalışmalarımız var. Yüzme noktasında her türlü engeli ortadan kaldıracağız. Her yaştan insana yüzme öğreteceğiz. Sürecin sonunda Avrupa'da ve dünyada yüzme şampiyonlarıyla bu başarıyı taçlandıracağız." diye konuştu.

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı hakkında da görüşlerini aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Organizasyon güzel. İstanbul, dünyanın gözbebeği. Organizasyonun güzel bir şekilde yürümesi ve halkımızın ilgisi bizleri umutlandırıyor. Gücümüze güç katıyor. Bu yarışmaya yüzücü olarak katılan yarısı yabancı bin 200 kişi var. Bunlar 28 dakikada kontenjanı doldurdu. Bu da ülkemizin spor turizmi açısında geldiği noktayı ve ülkemize duyulan güveni ortaya koyması açısında çok önemli. Bu noktada ülkemizin spor turizmi noktasındaki imkanlarını arttıracağız. Bu süreci daha da güçlendireceğiz."

Anahtar Kelimeler:
KasapoğluBakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu
Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü oldu
Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye
Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim