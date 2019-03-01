Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103267
ALTIN
223.284
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0841
EURO
6.1210
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Kardemir Karabükspor'da hedef galibiyet

- Teknik direktör Taner Öcal: "Ümraniyespor maçı için çocuklarıma güveniyorum"

Kardemir Karabükspor'da hedef galibiyet

- Teknik direktör Taner Öcal: "Ümraniyespor maçı için çocuklarıma güveniyorum"

01 Mart 2019 Cuma 20:01
4 Okunma
Kardemir Karabükspor'da hedef galibiyet


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, 3 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Ümraniyespor karşısında oyuncularına güvendiğini belirtti.

Öcal, Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ümraniyespor'un formda olduğunu söyledi.

Ümraniyespor'un moral, motivasyon ve takım olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Öcal, "Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale çıktılar. Ancak biz geçen hafta yenilmiş olsak da oyun anlamında iyiydik. Çocuklarımızın tecrübesizliği ve yaşlarının küçük olması nedeniyle maalesef kırılma anları çok oluyor. Çok ciddi bir rakiple oynayacağız. Bu maç için de çocuklarıma güveniyorum. İnşallah oradan güzel bir futbolla, güzel bir sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor Kulübünün yarın olağanüstü genel kurulunun yapılacağının hatırlatılması üzerine Öcal, şunları kaydetti:

"Tabii saha dışındaki olay bizleri de etkiliyor. Mehmet Yüksel başkan aday olacak mı olmayacak mı, onu da bilmiyoruz, bir belirsizlik var. Her zaman söylediğimiz gibi biz Mehmet Yüksel başkan ile geldik. O kaldığı sürece buradayız. Ancak şu da bir gerçek ki o belirsizlik maalesef bize de sporculara da etki ediyor. Onu da bekliyoruz, bir an önce her şey netleşsin ki en azından bizler oluruz ya da olmayız ama en azından bu takımın geleceği açısından nelerin yapılması gerektiği açısından biraz netlik olur."


- Ümraniyespor maçı hazırlıkları


Kırmızı-mavili ekip, Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Öcal yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma organizasyonları, koordinasyon hareketleri, taktik çalışma ve çift kale maç yapıldı.

İdmana sakatlığı bulunan Yusuf Akbulut katılmadı.

Anahtar Kelimeler:
IdmanKardemir KarabüksporSpor Toto 1. LigTaner ÖcalÜmraniyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk Öztürk oldu
Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk Öztürk oldu
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 36. maça çıkıyor
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 36. maça çıkıyor
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim