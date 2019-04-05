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Karatenin ayak sesleri

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, uluslararası takvimde yılın ilk büyük organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası’nı başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve bunun sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Karatenin ayak sesleri

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, uluslararası takvimde yılın ilk büyük organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası’nı başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve bunun sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Nisan 2019 Cuma 12:38
Karatenin ayak sesleri

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, başarıyla geride bıraktıkları şampiyonanın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İspanya’nın Guadalajara kentindeki organizasyonu 3 altın, 4'er gümüş ve bronz madalya kazanarak bitirdiklerini hatırlatan Delihasan, "Şampiyonadan en fazla madalya kazanan ülke olduk. Genel sıralamada ev sahibi İspanya’nın ardından ikinci olduk. Avrupa Karate Şampiyonası’nı başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadık." şeklinde konuştu.

Başarılı tabloyu yaşatan sporcu, teknik adam ve camiaya teşekkür eden Delihasan, şöyle devam etti:

"Bu şampiyonada beni en fazla mutlu eden olaylardan birisi de milli takımdaki 18 sporcumuzun tamamının madalya kazanması oldu. Tüm bu başarıları elde ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ve Spor Genel Müdürlüğü'nün desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Onların sağladığı imkanlarla sporcularımızı dünyanın farklı ülkelerindeki kota müsabakalarına gönderebiliyor ve sıralamada yükselmelerini sağlıyoruz."

"Japonya’nın ardından en başarılı ülke durumundayız"

TKF Başkanı Esat Delihasan, olimpiyat sürecinin başlamasından bu yana başarılarının devam ettiğini, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na şu anda 4 sporcunun katılabilir durumda olduğunu kaydetti.

Başkan Delihasan, görüşlerini şöyle aktardı:

"2020 Tokyo Olimpiyatları için kota süreci başladığından bu yana başarılı çizgimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla baktığımızda Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş, Merve Çoban ve Serap Özçelik Arapoğlu klasmandaki yerleriyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabiliyor. Dilara Eltemur ve Eray Şamdan da Avrupa Şampiyonası’nda elde ettikleri madalyalarla kategorilerinde oldukça iddialı konuma geldi. Bu açıdan baktığımızda ev sahibi kontenjanıyla 8 kategoride yarışacak Japonya’nın ardından en başarılı ülke durumundayız. Yine dünya sıralamasında da Japonya’nın ardından ikinci sırada yer alıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Federasyon başkanı Delihasan, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği başarı telgrafının camiaya güç kattığını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar aynı şekilde hazırlıklara devam edeceklerini anlatan Delihasan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana karateyi yakından takip eden ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Şampiyonası’nın ardından gönderdiği başarı telgrafı bize güç verdi. Karate camiası olarak bu güvene layık olabilmek için daha büyük azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Karete
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