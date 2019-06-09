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Karatede 3 madalya

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’in Şanghay etabında Serap Özçelik Arapoğlu ile Uğur Aktaş altın, Erman Eltemur bronz madalya kazandı.

Karatede 3 madalya

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’in Şanghay etabında Serap Özçelik Arapoğlu ile Uğur Aktaş altın, Erman Eltemur bronz madalya kazandı.

09 Haziran 2019 Pazar 22:22
Karatede 3 madalya

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in Şanghay etabında Serap Özçelik Arapoğlu ile Uğur Aktaş altın, Erman Eltemur bronz madalya aldı. 

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Karate Federasyonunun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'de sezonun dördüncü etabı Çin’de düzenlendi.

Şanghay kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türk karateciler beş dalda madalya mücadelesi verirken, 2 altın ve bir bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Fransız Alexandra Recchia'yı 5-4 yenerek Karate 1 Premier Lig'de üst üste dördüncü altın madalyasına kazandı.

Milli karatecilerden Uğur Aktaş ise tatamide Hırvat Ivan Kvesic'i 4-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kumite 75 kiloda Erman Eltemur'un Japon Ken Nishimura ile yaptığı karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle tamamlandı. Milli sporcu, ilk puanı alan taraf olduğu için tatamiden galip ayrılarak bronz madalya elde etti.

Günün diğer karşılaşmalarında kumite 55 kiloda Tuba Yakan ve kumite artı 68 kiloda meltem Hocaoğlu, beşinci sırada yer alabildi.

Anahtar Kelimeler:
KareteMadalya
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