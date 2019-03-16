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Kara Kartal Burak Yılmaz ile uçtu

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.

Kara Kartal Burak Yılmaz ile uçtu

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mart 2019 Cumartesi 21:32
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Kara Kartal Burak Yılmaz ile uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Göztepe maçı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 

25. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.

37. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Serdar Gürler'in sağdan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumdaki Poko topa vuracağı sırada dengesini kaybedince konuk takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

40. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla bir anda hızlanarak Medel'den kurtulan Serdar Gürler, ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Serdar'ın yerden pasıyla penaltı noktası üzerinde uygun durumda buluşan Poko'nun bekletmeden sert şutunda araya giren Gökhan Gönül'e çarpan meşin yuvarlak taca gitti.

45+1. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan ortasında altıpasa gelen topu Karius iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

46. dakikada Beşiktaş, müsabakada öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Ljajic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortasını yaptı. Altıpas üzerinde uygun durumda yükselen Burak Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı geldiği köşeden ağlara gönderdi: 1-0 

54. dakikada Serdar Gürler'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında yükselen Reis'in kafayla vurduğu topu kaleci Karius kontrol etti.

64. dakikada Deniz Kadah'ın ceza sahasının sol köşesinde yaptığı plase vuruşta top uzak kanattan auta gitti.

67. dakikada Serdar Gürler'in sağdan kullandığı faulde arka direkte yükselen Deniz Kadah, kafayla vurduğu topu üstten auta attı. 

81. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Alpaslan Öztürk'ün yerden şutunda kaleci Karius, yatarak sağına gelen topun sahibi oldu.

87. dakikada Lumor'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Karius, üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere yumrukladı.

90+3. dakikada Beşiktaş önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Göztepe'nin çok adamla gol aradığı pozisyonda Quaresma'nın uzun oynadığı topa hareketlenen Burak Yılmaz sağdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu 2'ye 1 pozisyonda pasını Ljajic'e aktarmak istedi. Ancak son anda uzanan kaleci Beto, meşin yuvarlağı tuttu.  

90+4. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Ngando'nun vuruşunda Hutchinson'un son anda kafayla dokunduğu top dışarı çıktı. 

Müsabaka, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Göztepe
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