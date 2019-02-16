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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- İzmit Belediyespor: 65 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 94

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- İzmit Belediyespor: 65 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 94

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:04
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Aydın Karaçam, Serdar Saraç, Sedef Yarıcı

İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 22, Marina Baş 23, Ceyda Sinan 2, Nazlıcan Ölçek 5, Melek Yusufoğlu 10, Emel Sığırcı 3, Nicole Hart, Ferda Yıldız

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Burcu Çiğil 5, Melis Talay 15, Gonca Karataş 6, Petronyte 24, Anderson 8, Cado 20, Deniz Aygül 2, Walker 14, Asena Yalçın, Sena Özekli

1. Periyot: 12-28

2.Devre: 25- 56

3. Periyot: 50-79


KOCAELİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 94-65 yendi.




Anahtar Kelimeler:
Basketbolİzmit BelediyesporMersin Büyükşehir Belediyespor
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