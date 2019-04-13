Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95977
ALTIN
239.641
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5319
EURO
6.4910
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinden geriye pek bir şey kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinden...
MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
MEB'den yeni dijital içerik platformu
MEB'den yeni dijital içerik platformu
Beşiktaş doludizgin
Beşiktaş doludizgin
Ve Rıza kayaalp 9. kez avrupa Şampiyonu
Ve Rıza kayaalp 8. kez...

Juventus şampiyonluk turunu erteledi

SPAL'a 2-1 yenilen Juventus, bitime 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemek için yarın Napoli'nin maçından gelecek sonucu bekleyecek.

Juventus şampiyonluk turunu erteledi

SPAL'a 2-1 yenilen Juventus, bitime 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemek için yarın Napoli'nin maçından gelecek sonucu bekleyecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Nisan 2019 Cumartesi 22:23
Juventus şampiyonluk turunu erteledi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie ASPAL'a 2-1 yenilen Juventus, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti.

Serie A'nın 32. haftasına en yakın takipçisi Napoli'nin 20 puan önünde lider başlayan Juventus, 16. sıradaki SPAL'a konuk oldu.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Juventus, 30. dakikada Kean'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Fakat SPAL, 49. dakikada Bonifazi ve 74. dakikada Floccari'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SPAL puanını 35'e çıkarırken, şampiyonluğu garantilemek için beraberliğin yettiği Juventus ise 84 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, yarın Chievo ile deplasmanda karşılaşacak Napoli'nin maçı kazanamaması halinde, arka arkaya 8. şampiyonluğuna ulaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Juventus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lyon'da Genesio dönemi bitiyor
Lyon'da Genesio dönemi bitiyor
Beşiktaş doludizgin
Beşiktaş doludizgin
Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı
Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim