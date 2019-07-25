Juventus Merih Demiral ile kazandı

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus, normal süresi 1-1 biten mücadelenin ardından Inter'i penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup etti.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Juventus ile Inter, Çin'in Nankin kentindeki Olimpiyat Spor Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Inter, Juventus'un yeni transferi Matthijs de Ligt'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Juventus'ta 68. dakikada ağları sarsan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, skoru 1-1'e getirdi ve mücadelenin normal süresi, bu skorla sona erdi.

Juventus, penaltı atışlarıyla rakibini 4-3 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte ilk 3 penaltı atışını Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo ve Emre Can değerlendirirken, Adrien Rabiot ve Federico Bernardeschi kaçırdı. Takımın yeni transferlerinden milli oyuncu Merih Demiral, 6. penaltıyı gole çevirerek takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Inter'de ise George Puşcaş, Joao Mario ve Nicolo Barella penaltı atışlarını golle sonuçlandırırken, Andrea Ranocchia, Samuele Longo ve Borja Valero ise penaltıdan faydalanamadı.