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İzmir'de kritik karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta Göztepe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek.

İzmir'de kritik karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta Göztepe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Nisan 2019 Cuma 11:14
İzmir'de kritik karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftaya düşme hattında giren Göztepe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ligde 28. haftayı 27 puanla 16. sırada tamamlayan Göztepe ile sarı-kırmızılı ekibin 2 puan gerisinde 17. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde kalma umutlarını son haftalara bıraktı.

Kalan haftalarda alacakları sonuçların yanı sıra düşme hattının üzerindeki ekiplerin elde edeceği neticelere göre durumları belli olacak iki takım, yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda birbirlerine rakip olacak.

Müsabakada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Göztepe'de eksik çok

Son 3 maçını aynı skorla 1-0 kaybeden ve 7 haftadır galip gelemeyen Göztepe, aynı zamanda son 4 müsabakada gol atamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, son galibiyetini 21. haftada Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-2'lik skorla elde etti.

Cezalı Titi'nin forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre, Kerem Atakan Kesgin, Nabil Ghilas ve Lamine Gassama'nın sakatlıkları bulunuyor.

Göztepeli 3 taraftarın, Akhisarspor maçının ardından tehdit ve hakaretine maruz kaldıkları ve darbedildikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundukları Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk, geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer almamıştı.

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İzmir
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