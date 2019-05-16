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İtalya Kupası Lazio'nun

İtalya Kupası'nı, finalde Atalanta'yı 2-0 yenen Lazio kazandı.

İtalya Kupası Lazio'nun

İtalya Kupası'nı, finalde Atalanta'yı 2-0 yenen Lazio kazandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mayıs 2019 Perşembe 10:39
İtalya Kupası Lazio'nun

İtalya Kupası'nı, finalde Atalanta'yı 2-0 yenen Lazio kazandı.

Roma kentindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen final mücadelesinin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Lazio, 82. dakikada Sergej Milinkovic-Savic, 90. dakikada Joaquin Correa'nın ağları sarsmasıyla karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Lazio, bu sonuçla 7. kez kupadan zaferle ayrıldı. İtalya temsilcisi, 1958, 1998, 2000, 2004, 2009 ve 2013 yılında da kupayı müzesine götürmüştü.

Daha önce 1963'te kupaya uzanan Atlanta ise aynı başarıyı 56 yıl sonra tekrarlama şansını kaçırdı.

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