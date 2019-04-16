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İstanbul'da tenis şöleni yaşanacak

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta İspanyol Carla Suarez Navarro ve Fransız Kristina Mladenovic gibi dünya ünlü tenisçiler korta çıkacak.

İstanbul'da tenis şöleni yaşanacak

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta İspanyol Carla Suarez Navarro ve Fransız Kristina Mladenovic gibi dünya ünlü tenisçiler korta çıkacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 17:57
İstanbul'da tenis şöleni yaşanacak

Dünyanın önde gelen kadın tenisçilerini buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 22-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 250 bin dolar ödüllü turnuva Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle düzenlenecek. Bu yıl 12. kez gerçekleşecek turnuvanın organizasyonunu da Türkiye Tenis Federasyonu yapacak.

Önceki senelerde Venus Williams, Elena Dementieva, Maria Sharapova, Francesco Schiavone, Roberta Vinci, Caroline Wozniacki, Genie Bouchard ve Elina Svitolina gibi kadınlar tenisinin ünlü yıldızlarını ağırlayan TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta bu yıl da önemli isimler kortta olacak.

Dünya sıralamasında 24. basamakta bulunan ve toprak kortta elde ettiği başarılarla tanınan İspanyol Carla Suarez Navarro, bu yılki organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak boy gösterecek.

Son şampiyon Fransız Pauline Parmentier'in yanı sıra İtalyan Camila Giorgi, Rumen Mihaela Buzarnescu, Ukraynalı Dayana Yastremska, Yunan Maria Sakkari ve Fransız Kristina Mladenovic gibi yıldızlar da ana tabloda mücadele edecek.

Turnuvada 2016 yılında şampiyonluğa ulaşarak Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştiren Çağla Büyükakçay da "wild card" ile organizasyona katılacak.

Esenyurt'ta yeni adıyla faaliyetlerine devam eden Spor Toto Tennis Park’ta gerçekleşecek turnuvanın biletleri Biletix'ten satılacak. Sporseverler hafta içi 10 lira, yarı final ve final günleri ise 30 lira ödeyerek maçları izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın bir tenis klasiği haline geldiğini belirterek, "Ülkemizdeki her spor dalını ve her spor organizasyonunu destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Spor Toto bu yılki turnuva için tüm imkanlarını seferber etti. Tenis camiası olarak her iki kuruma da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm tenisseverleri 22-28 Nisan tarihleri arasında Esenyurt'taki tenis şölenine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Tenis
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