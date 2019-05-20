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İrem Yaman dünya şampiyonu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden milli sporcu İrem Yaman altın madalya kazandı. Yaman, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

İrem Yaman dünya şampiyonu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda mücadele eden milli sporcu İrem Yaman altın madalya kazandı. Yaman, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:41
İrem Yaman dünya şampiyonu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem Yaman, ikinci turda Tunuslu Ameni Layouni'yi 9-1, üçüncü turda Özbek Feruza Sadikova'yı 28-9 yenerek çeyrek finale yükseldi. 

Çeyrek finalde Çinli Zongshi Luo'yu 3-2 mağlup eden milli tekvandocu, yarı finalde Fransız Magda Wiet-Henin'i uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı. 

Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. 

İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti. Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda da büyük bir avantaj elde etti.

23 yaşındaki İrem, 2015'te Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yaman'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazanan Yaman'ı tebrik telgrafıyla kutladı.

Anahtar Kelimeler:
İremyaman
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