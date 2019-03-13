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Indian Wells'te favoriler elendi

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda Naomi Osaka ve Simona Halep, rakiplerine yenilerek elendi.

Indian Wells'te favoriler elendi

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda Naomi Osaka ve Simona Halep, rakiplerine yenilerek elendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Mart 2019 Çarşamba 11:49
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Indian Wells'te favoriler elendi

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda mücadelede eden dünya 1 numaralarından tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda Naomi Osaka turnuvaya erken turlarda veda etti.

Turnuvanın tek erkekler 3. turunda dünya 39 numarası Alman Philipp Kohlschreiber'la karşılaşan Sırp Djokovic, rakibine 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Tek kadınlarda zirvede yer alan Japon Osaka ise 4. tur müsabakasında 23 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'e 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza atan diğer tenisçi oldu.

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Rumen Simona Halep de Çek Marketa Vondrousova'ya 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Anahtar Kelimeler:
TenisNovak Djokovic
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