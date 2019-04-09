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'İkinci yarı puan almak çok daha zor'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Keleş, "Beşiktaş, Başakşehir, Rizespor maçlarımız ve zor deplasmanlarımız var. İlk yarı bu fikstürden çok iyi çıkmıştık. İkinci yarı puan almak çok daha zor" dedi.

'İkinci yarı puan almak çok daha zor'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Keleş, "Beşiktaş, Başakşehir, Rizespor maçlarımız ve zor deplasmanlarımız var. İlk yarı bu fikstürden çok iyi çıkmıştık. İkinci yarı puan almak çok daha zor" dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 16:19
'İkinci yarı puan almak çok daha zor'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligde kalan haftalarda iç sahada ve deplasmanda zor maçlara çıkacaklarını belirterek, bu işin altından kalkabilecek kapasitede olduklarını söyledi. 

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 27. haftasında sahalarında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade etti.

Kendilerine güvenen taraftarlara ve yönetime mahcup olduklarını dile getiren Keleş, "Biz buraya kolay gelmedik. 2 gündür futbolcularla yoğun bir görüşme yapıyoruz, hatalarımızın telafisi, bir daha o hataları yapmamak için uğraşıyoruz." dedi.

Ligde hafta sonu Atiker Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını belirten Keleş, "Kayserispor maçı bizim için çok kötüydü, aşırı derecede üzgünüz. Biran önce yenip rahatlamak istiyorduk fakat olmadı, önümüzdeki haftaya bakacağız. Konya zor bir deplasman, ligin iyi takımlarından biri. Biz de deplasmandan puanla dönebilecek güçteyiz. Oyuncularla iyi bir birliktelik, motivasyon yakalayacağız. Üstesinden gelecek güçteyiz." diye konuştu. 

"Artık ligde her maç zor"

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde kalan haftalarda zor maçlara çıkacağını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Alt tarafla ilgili şuan çok fazla kaybımız yok, üst tarafla da zaten 3 puan farkımız var. Futbol haftalık, önümüzde bir Konya maçı var, inşallah o maçla telafi edeceğiz. İyi hazırlanıyoruz, biran önce bir galibiyet alıp rahatlamamız gerekiyor. Bakacağız inşallah Konya'da hak ettiğimiz bir galibiyet alırız. Zor maçlar var, artık ligde her maç zor. Zorlu bir fikstürümüz de vardı. Ben zaten göreve bu fikstürde başlamıştım, tam Konya maçı ile bir devre bitiyor. Beşiktaş, Başakşehir, Rizespor maçlarımız ve zor deplasmanlarımız var. İlk yarı bu fikstürden çok iyi çıkmıştık. İkinci yarı puan almak çok daha zor. Ligin çok iyi takımı Rizespor kendi evinde 7 gol yiyebiliyor. Çok zor maçlar var ama biz kadro kalitesi olarak bu işin altından kalkabilecek kapasitedeyiz. Eksiklerimiz vardı onları toparladık."

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı ekip, idmanı koordinasyon hareketleriyle sürdürdü.

Gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
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