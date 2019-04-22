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'İki galibiyet, takımın öz güveni açısından önemliydi'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, "Son haftalara girdiğimiz şu dönemde arka arkaya iki galibiyet almak hem takımın kendine olan öz güveni hem de ligde kalacağımızın inancı açısından önemliydi." dedi.

'İki galibiyet, takımın öz güveni açısından önemliydi'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, "Son haftalara girdiğimiz şu dönemde arka arkaya iki galibiyet almak hem takımın kendine olan öz güveni hem de ligde kalacağımızın inancı açısından önemliydi." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 22:15
'İki galibiyet, takımın öz güveni açısından önemliydi'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Son haftalara girdiğimiz şu dönemde arka arkaya iki galibiyet almak hem takımın kendine olan öz güveni hem de ligde kalacağımızın inancı açısından önemliydi." dedi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Kazım Karabekir Stadı'nda antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, Göztepe galibiyetinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Zor bir maç olduğunu anımsatan Hamzaoğlu, "Akhisar galibiyeti sonrası Göztepe maçı daha çok önem kazanmıştı. Deplasmanda aldığımız ilk galibiyet oldu. İyi bir sonuçla ayrıldık ve şimdi taraftarımızın önünde Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladık. Galibiyetin hem sevincini birlikte yaşamak hem de birbirimize olan inancı pekiştirmek için taraftarımızın önünde başlangıç yapmak istedik." diye konuştu.

Hamzaoğlu, kalan haftaların çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son haftalara girdiğimiz şu dönemde arka arkaya iki galibiyet almak hem takımın kendine olan öz güveni hem de ligde kalacağımızın inancı açısından önemliydi. İşimiz hala bitmedi ve ayaklarımız emin adımlarla yere basıyor. Bugün galibiyetin mutluluğunu yaşayacağız ama yarından itibaren en ciddi şekilde Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edeceğiz. İnşallah hafta sonunda Antalya deplasmanından da güzel bir sonuçla döneriz ve yolumuza devam ederiz."

Kasımpaşa yenilgisi sonrası birtakım eleştirilere maruz kaldıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antalya kampı bizim için çok önemli oldu. Kasımpaşa maçını kaybedince insanlarda kamp boşa gitmiş gibi bir algı oluştu ama kampın faydasını sonraki haftalarda göreceğiz, demiştik. Yavaş yavaş bunun meyvelerini almaya başladık. Takım şu anda bizim ne istediğimizi iyi anlıyor ve bu durumdan nasıl çıkacağını iyi biliyor. Bireysel olarak değil birlikte takım olarak oynamaya başladılar ve bundan da keyif alıyorlar."

Toplantının ardından takımın başında antrenmanı yöneten Hamzaoğlu, taraftarların tezahüratları sonrası tribünün önüne giderek onları selamladı.

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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