Hüseyin Türkmen kazadan yara almadan kurtuldu

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da yaşanan kazanın ardından bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen ve ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Güven açıklamasında şunları kaydetti:

"Futbolcumuz Hüseyin Türkmen ve ailesi, içinde bulundukları özel araçla Samsun'dan Ordu yönüne seyir halindeyken geçirdikleri kaza sonrasında Ünye'de özel bir hastanede tedavi altına alınmışlardır. Yaşanan talihsiz kazada futbolcumuzun nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasında kırılma tespit edilmiştir. Oyuncumuz Hüseyin Türkmen ise kazadan yara almadan kurtulmuştur. Yönetim kurulu üyemiz Özer Bayraktar, kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan ve takım menajerimiz kaza sonrasında ivedilikle oyuncumuz ve ailesinin sevk edildikleri hastaneye intikal etmişlerdir. Hüseyin Türkmen ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."