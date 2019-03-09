Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Houston Rockets galibiyet serisini sürdürdü

NBA'de Philadelphia 76ers'ı 107-91 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Houston Rockets galibiyet serisini sürdürdü

NBA'de Philadelphia 76ers'ı 107-91 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mart 2019 Cumartesi 11:18
1 Okunma
Houston Rockets galibiyet serisini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets, sahasında Philadelphia 76ers'ı 107-91 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers'ı 107-91 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Clint Capela 18, Eric Gordon 17, Gerald Green 14 sayıyla skora katkıda bulundu.

76ers'ta Tobias Harris 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ben Simmons 15 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

Warriors rahat kazandı

Son şampiyon Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Denver Nuggets'ı 122-105 yendi. 

Warriors'ta Klay Thompson 39, Kevin Durant 26, Stephen Curry 17 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Konuk ekipte Malik Beasley ve Monte Morris 17 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 5 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği karşılaşmada ise Cleveland Cavaliers, deplasmanda Miami Heat'e 126-110 yenildi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 112-111

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 111-106

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 104-112

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 107-91

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 114-104

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 126-110

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 104-127

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 122-105

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 118-110

Anahtar Kelimeler:
NBA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında
Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında
Roma'da Ranieri dönemi
Roma'da Ranieri dönemi
Beşiktaş çıkış arıyor
Beşiktaş çıkış arıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim