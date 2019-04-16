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'Hesaplarımız puan açısından tuttu'

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "İçerideki puan kayıplarını bugüne kadar telafi edebildik, bundan sonra da etmek zorundayız." dedi.

'Hesaplarımız puan açısından tuttu'

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "İçerideki puan kayıplarını bugüne kadar telafi edebildik, bundan sonra da etmek zorundayız." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 17:56
'Hesaplarımız puan açısından tuttu'

Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından olan ve 59 puanla lider Gençlerbirliği'nin ardından ikinci sırada yer alan Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Deplasmanda biraz daha rahat pozisyonlar bulabiliyoruz. Bu nedenle içerideki puan kayıplarını bugüne kadar telafi edebildik, bundan sonra da etmek zorundayız." dedi.

Ligin 30. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Abalı Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde sürdürdü.

İdman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan İldiz, yoğun şekilde çalışmalara devam ettiklerini, içeride ve dışarıda zorlu maçlar oynadıklarını belirtti.

Her takımın kendisine göre hedefi olduğunu dile getiren İldiz, "Bize karşı tüm takımlar farklı oynuyor. Buna saygı duyuyorum, son derece normal. Çünkü biz başarıyı yakalamak isteyen bir ekibiz. Başarıyı yakalamak kolay değildir. Başarıyı yakalamak için zorlukların üstesinden gelmek durumundasınız. Bütün bunları yaparken, çok geniş bir kadromuz da yok. Zaman zaman bazı arkadaşlarımıza çok yük bindi. Özellikle son haftalarda gerek cezalar gerekse sakatlıklar bizleri gerçekten zor durumda bıraktı." diye konuştu.

"Hedefi yakalamak istiyoruz"

Kararlı bir şekilde hedefe doğru ilerlediklerini vurgulayan İldiz, şunları kaydetti:

"Önümüzde 5 maçımız var. Rakibimiz Giresunspor. Lige her zaman olduğu gibi iddialı başlayan ama hiç beklenmedik yerde olan, sıkıntılı günler geçiren bir rakip. Çok zor bir maça gittiğimizin bilinci içerisindeyiz. Ancak oyuncu arkadaşlarım da kararlı. Başarıyı elde etmek için zorlukların üstesinden gelmek durumundasınız. Kazanıp dönmek istiyoruz. Deplasmanda biraz daha rahat pozisyonlar bulabiliyoruz. Bu nedenle içerideki puan kayıplarını bugüne kadar telafi edebildik, bundan sonra da etmek zorundayız. Bundan sonra içeride kesinlikle puan kaybetmeden, dışarıda da istediğimiz puanları alıp hedefi yakalamak istiyoruz."

Kalan maçlarla ilgili düşünceleri sorulan İldiz, ligde üçüncü sıradaki Hatayspor ile aralarında 5 puan fark olduğuna işaret ederek, "En azından bu avantajımızı koruyarak, kalan 5 maçta devam etmek istiyoruz. Bu nedenle maçları kazanmak, en azından kaybetmemek durumundayız. Ufak tefek puan kayıplarında hem alttan gelen rakiplerimizin doğal olarak iştahı kabarıyor hem de kendi içerimizde 'Aman ne oluyor?' deniliyor. Bugüne kadar bizim hesaplarımız puan açısından tuttu. Son 5 maçta da tutacak diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, idmanda futbolcular ısınma ve koşunun ardından top kapma çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

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Puan Hesabı
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