Hedefi dünya şampiyonu olmak

GİRESUN (AA) - Aksaray'da 25-27 Ocak'ta düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda altısı altın toplam 7 madalya kazanan 12 yaşındaki Aslan Yaraman, hayallerini süsleyen Avrupa ve dünya şampiyonluklarını elde edebilmek için sıkı çalışıyor.

Altı yıl önce Yaraman "Escobar sendromu" rahatsızlığının tedavisi amacıyla başladığı yüzme sporunda kendisini zaman içerisinde hızla geliştirdi ve Aksaray'da düzenlenen organizasyondaki başarılı performansı sayesinde milli takıma davet edildi.

Yaraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığından dolayı doktorunun tavsiyesi üzerine bu spora başladığını söyledi.



Yüzmeyi çok sevdiğini ve tedavisine de ciddi katkı sağladığını ifade eden Yaraman, "Katıldığım yarışmalarda önemli dereceler elde ettim. Her geçen gün de kendimi geliştiriyorum." dedi.



Yaraman, Aksaray'da 25-27 Ocak tarihlerinde düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 6 altın, bir de gümüş madalya kazandığını ve milli takım adına yarışma şansı yakaladığını belirtti.

Hedefinin önce Avrupa, daha sonra da dünya şampiyonluğunu elde etmek olduğunu ve bunun için de organizasyonlara sıkı çalıştığını ifade eden Yaraman, "Bunun için çok çalışıyor, çabalıyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için elimden geleni fazlasıyla yapıyorum." diye konuştu.





- Ali Şahin: "Biz ondaki ışığı fark ettik"





Şahin Spor Yüzme Kulübü Antrenörü Ali Şahin de Aslan Yaraman'ın doktor tavsiyesi üzerine kendilerine geldiğini ve uzun bir süreç sonunda ciddi gelişme gösterdiğini söyledi.



Kendisinin yüzme sporunda çok başarılı olduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 5 yıl önce annesiyle beraber havuza geldiği zaman yürüme engeli vardı. O zamana kadar 7-8 ameliyat geçirmiş, kireçleme nedeniyle ameliyatlardan sonra sıkıntılar yaşamıştı. Yaklaşık 6 ay ellerinin üzerinde yürüdü. Ayaklarını suda hareket ettirmeler ile başladık. Fakat Aslan çok hırslıydı ve engelini aşabileceğini zaten o zaman bize gösterdi. Çok iyi ve sıkı çalıştı 6 ay sonra ayağa kalktı."



Şahin, Yaraman'ın kısa zamanda gösterdiği gelişim nedeniyle kendisinin bu sporda çok başarılı olacağını fark ettiklerini ve zaman içerisinde çeşitli yarışmalara katılmasını sağladıklarını ifade ederek, "Biz zaten Aslan'daki ışığı fark ettik. Bu sporu çok sevdi ve azmetti. O bizi, biz de onu çok sevdik. İlerleyen süreçte hızlı aşama katetti. Aslan'ı normal kategorilerdeki yarışmalara sokmaya başladık. Çeşitli dereceler elde etti ve bizi çok şaşırttı." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Bedensel Engeliler Yüzme Yarışması'na katılan Yaman'ın 5 altın, 2 gümüş aldığını ve bu başarısıyla gelecek vaat eden sporcu olarak milli takıma seçildiğini belirten Şahin, ancak yaşı küçük olması nedeniyle milli takımda yarışmalara katılamadığını vurguladı.



Aslan Yaraman'ın Aksaray'da düzenlenen yarışmada geçtiğimiz yıl elde ettiği sonuçları daha da geliştirdiğini dile getiren Şahin, "Bu yılki yarışmada 6 altın, 1 gümüş aldı. Bu başarısı onun tekrar milli takıma seçilmesini sağladı. Geçtiğimiz yıl yarışamamıştı ancak bu sene Allah'ın izniyle milli takım adına yarışmalara katılacak. Biz Aslan'ın gelecekte Avrupa ve dünya şampiyonu olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Aslan Yaraman'ın engelli insanlar için örnek teşkil ettiğini, kulüp olarak engellilere yardımcı olma çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.



