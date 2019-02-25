Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104625
ALTIN
226.971
DOLAR
5.3035
STERLİN
6.9296
EURO
6.0227

Hatayspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

- Teknik direktör İlhan Palut: "Sahada elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz"

Hatayspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

- Teknik direktör İlhan Palut: "Sahada elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz"

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:46
5 Okunma
Hatayspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor


HATAY (AA) - Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final rövanşında çarşamba günü Galatasaray ile oynayacakları maçta, sahada ellerinden gelen bütün mücadeleyi göstereceklerini söyledi.

Bordo-beyazlı ekip, kupa maçının hazırlıklarına Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarınki antrenmanın ardından kampa gireceklerini belirtti.

Galatasaray karşısında oynayacakları maçın şehirde bir futbol bayramı olarak görüldüğünü ifade eden Palut, şöyle devam etti:

"İlk maçta 2-0'lık bir mağlubiyet söz konusu. Çarşamba günü sahada elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız, rakibe bakmaksızın. Galatasaray'a karşı 2-0 kolay bir skor değil ama sahaya teslim olmak için çıkmayacağız. Atacağımız bir gol belki bizi konsantrasyon ve istek anlamında turun içine daha çok sokacak. Bunun çalışmalarını yapacağız. En iyisini yapacağız ve ortaya çıkan sonuca da razı olacağız."

Palut, takımda Tom'un haricinde sakat oyuncunun bulunmadığını kaydetti.

Spor Toto 1. Lig'de hafta sonu deplasmanda Altınordu'yla da karşılaşacaklarını hatırlatan Palut, maçta en iyi oyunlarını ortaya koymaya çalışacaklarını ve ligde üst sıralarda olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Hatayspor'un kalecilerinden Ömer Alıcı da Galatasaray karşısına çıkacakları için heyecanlı olduklarını ve takımı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayHataysporZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Kasımpaşa'nın önlenemez düşüşü
Kasımpaşa'nın önlenemez düşüşü
Lider Medipol Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı
Lider Medipol Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim