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Harden, Rockets'ı taşıdı

James Harden'ın 50 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik performansının yardımıyla Houston Rockets, Sacramento Kings'i 11 sayı farkla yendi.

Harden, Rockets'ı taşıdı

James Harden'ın 50 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik performansının yardımıyla Houston Rockets, Sacramento Kings'i 11 sayı farkla yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
31 Mart 2019 Pazar 11:06
Harden, Rockets'ı taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla, konuk ettiği Sacramento Kings'i 119-108 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Houston Rockets, ağırladığı Sacramento Kings'i 119-108'lik skorla geçerek sezonun 49. galibiyetine imza attı.

Rockets'ta all-star James Harden 50 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Clint Capela 24 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparken, Chris Paul 22, Eric Gordon 17 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 39. kez kaybederek play-off'a kalma umudu kalmayan Kings'te Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Buddy Hield 21 sayı, Marvin Bagley 20 sayı ve 12 ribaunt, De'Aaron Fox 18 sayı ve 10 asistle oynadı.

Cedi'nin 19 sayısı yetmedi

Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen takımlardan Los Angeles Clippers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-108 mağlup etti.

Sezonun 46. galibiyetine uzanan Clippers'ta 6 oyuncu çift sayılı haneli sayılara çıktı. Montrezl Harrell 23 sayı ve 6 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander 22 sayı ve 8 asist, JaMychal Green 18 sayı ve 10 ribaunt, Lou Williams ise 18 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular arasında yer aldı.

Bu sezonun 58. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Jordan Clarkson 26 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken, Collin Sexton 21 sayı, milli basketbolcu Cedi Osman ise 19 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma ve 3 asist üretti.

Son Güncelleme: 31.03.2019 11:16
Anahtar Kelimeler:
James Harden
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