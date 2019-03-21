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Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi

NBA'de Memphis Grizzlies, Houston Rockets'ın all-star oyuncusu Harden'ın 57 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk performansına rağmen 126-125 yendi.

Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi

NBA'de Memphis Grizzlies, Houston Rockets'ın all-star oyuncusu Harden'ın 57 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk performansına rağmen 126-125 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Mart 2019 Perşembe 16:40
Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBAMemphis GrizzliesJames Harden'ın 57 sayılık performansına rağmen Houston Rockets'ı 126-125 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off şansı kalmayan Memphis Grizzlies ile zirve mücadelesi veren Houston Rockets arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Grizzlies, uzatmaya giden maçı 126-125 kazandı.

Grizzlies'i galibiyete, 35 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Mike Conley ve 33 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.

Maçı 57 sayı, 8 asist, 7 ribauntla tamamlayan Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, takımına galibiyeti getiremese de bu sezon 7. kez 50 sayı barajını geçti.

Cedi ve Ersan'dan karşılıklı 8'er sayı

Milli basketbolcular Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın oynadığı takımlar karşı karşıya geldi.

Play-off iddiası kalmayan Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks'ı 107-102 yendi.

Ev sahibi Cavaliers'ta Collin Sexton 25, Jordan Clarkson 23 sayı kaydetti. Cedi de galibiyete 8 sayılık katkıda bulundu.

All-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Khris Middleton 26 sayı, 12 ribaunt, Eric Bledsoe 24 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Ersan ise 8 sayı, 7 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 107-102

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 119-96

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 118-115

New York Knicks-Utah Jazz: 116-137

Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-120 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 126-125 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Miami Heat: 105-110

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 114-123 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 126-118

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NBA
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