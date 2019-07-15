Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97098
ALTIN
258.477
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1520
EURO
6.4543
TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'nün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır
Bu hain ve kanlı tertibin...
Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi...
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demek'
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'leri alarak barışı ve milli güvenliğimizi garantiye almaya çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'leri alarak barışı...

Hamilton evinde kazandı

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini kazanan Mercedes takımından Hamilton, yılın 7. birinciliğini elde etti.

Hamilton evinde kazandı

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini kazanan Mercedes takımından Hamilton, yılın 7. birinciliğini elde etti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
Hamilton evinde kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sini, Mercedes'in seyircisi önünde yarışan pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1'de sezonun onuncu mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstonekasabasıyla aynı adı taşıyan 5,9 kilometre uzunluğundaki pistte 52 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 2. cepten başlayan şampiyona lideri Lewis Hamilton, Antonio Giovinazzi'nin (Alfa Romeo-Ferrari) 20. turdaki kazası nedeniyle piste giren güvenlik aracını fırsata çevirdi.

"Pit stop"lar sonrası takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde lider olarak piste dönen Hamilton, kalan bölümde yarışı kontrol altında tuttu ve sezonun 7, kariyerinin 80. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın 24.9 saniye gerisindeki takım arkadaşı Bottas 2'nci, 30.1 saniye arkasındaki Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3. oldu.

Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, 37. turda yaşanan 3'üncülük mücadelesi sırasında Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'e arkadan çarptı. Ön kanadını değiştirmek zorunda kalan ve 10 saniye cezası alan Vettel, yarışı 16. sırada bitirdi. Verstappen de 5. sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 223'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 184 puanla Bottas ve 136 puanla Verstappen takip etti. 

Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si, 28 Temmuz'da yapılacak. 

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)

5. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

6. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

10. Nico Hulkenberg (Renault)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 223 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184

3. Max Verstappen (Hollanda): 136

4. Sebastian Vettel (Almanya): 123

5. Charles Leclerc (Monaco): 120

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 407 puan

2. Ferrari: 243

3. Red Bull: 191

4. McLaren: 60

5. Renault: 39

Anahtar Kelimeler:
Formula1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Casillas yönetici oldu
Casillas yönetici oldu
Ahmet Örken'in hayali büyük
Ahmet Örken'in hayali büyük
Milli sporcu Eda Tuğsuz'dan gümüş madalya
Milli sporcu Eda Tuğsuz'dan gümüş madalya
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim