Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, Şaziye Erdoğan'ın ardından bir milli sporcudaha madalyaya uzandı.

Akşam seansında erkekler 55 kiloda podyuma çıkan Muammer Şahin, koparmadaki ilk iki hakkında başarısız olmasına rağmen son hakkında 112 kilo kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Silkmede ilk hakkında 125, ikincisinde 132, üçüncüsünde 135 kilo kaldıran milli sporcu, bronz madalya elde etti.

Muammer Şahin, toplamda 247 kiloyla üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Toplamda İtalyan Mirco Scarantino 261 kiloyla altın, Bulgar Angel Rusev ise 256 kiloyla gümüş madalyayı boynuna taktı.

Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.