Halterde 7 madalya

Milli halterciler, İran'ın ev sahipliğinde organize edilen 4. Fajr Kupası'nda 7 kez kürsüde yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada 12 ülkeden 41 sporcu mücadele etti. Kupaya 4 sporcuyla katılan milli takım, organizasyonu 1 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

61 kiloda mücadele eden Caner Toptaş, koparmada 114, silkmede 135, toplamda ise 249 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.

73 kiloda Furkan Özbek, koparmada 135 kiloyla bronz, silkmede 174 kiloyla gümüş, toplamda ise 309 kilo ile gümüş madalyayı boynuna taktı.

Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Daniyar İsmailov ise koparmada 154 kiloyla altın madalya kazandı. Daniyar, dizinden sakatlanmasının ardından yarışmadan çekildi.

109 kiloda Resul Elvan, koparmada 160 kiloyla altıncı, silkmede 207 kiloyla dördüncü, toplamda ise 367 kiloyla beşinci oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, madalya alan sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini kutlayarak, "Hiçbir başarının tesadüf değil. Planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.