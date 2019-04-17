Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97589
ALTIN
235.922
DOLAR
5.7427
STERLİN
7.5009
EURO
6.4931
AK Parti İl Başkanı Şenocak: YSK'nin kararına kadar mazbata düzenlenmemesi talebiyle başvurduk
AK Parti İl Başkanı Şenocak:...
Büyük yok oluşa volkanların yol açtığına cıva kanıt gösterildi
Büyük yok oluşa volkanların yol...
'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar'
'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık...
Tarkan Rusya’da konser verecek
Tarkan Rusya’da konser verecek
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri...

Halterci çift geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan ve aynı zamanda antrenörlük yapan Melike Berna Taştan, meslektaşı olan eşi Ahmet Taştan ile geleceğin şampiyon haltercilerini yetiştiriyor.

Halterci çift geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan ve aynı zamanda antrenörlük yapan Melike Berna Taştan, meslektaşı olan eşi Ahmet Taştan ile geleceğin şampiyon haltercilerini yetiştiriyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 11:46
Halterci çift geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Halterde Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan Melike Berna Taştan, eşi Ahmet Taştan ile antrenörlük yaparak geleceğin şampiyon haltercilerini yetiştiriyor.

Tesadüfen gördüğü bir ilanla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün antrenmanlarını takip ederek haltere ilgi duyan Melike Berna (22), kayınpederi Sıtkı Taştan (73) ve eşi Ahmet Taştan'ın (30) verdiği destekle kısa sürede önemli başarılar elde etti.

Babası Sıtkı Taştan gibi halterde milli sporcu olan ve aynı zamanda antrenörlüğe devam eden Ahmet Taştan, 2014 yılında evlendiği sporcu eşi Melike Berna Taştan'a antrenmanlarında yardımcı oldu.

Halterde dereceler elde eden Melike Berna, kayınpederi ve eşi gibi tecrübelerini genç sporculara aktarmak için başvurduğu antrenörlük kursunu da başarı ile tamamladı.

Böylece antrenör olan Melike Berna, şu sıralar hamile olmasına rağmen Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Salonu'nda geleceğin şampiyon haltercilerini yetiştirmek için öğrencilerine eşi Ahmet Taştan ile halter eğitimi vermeye devam ediyor.

Melike Berna Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haltere olan tutkusu nedeniyle spordan kopamayıp hamileliğine rağmen antrenörlüğü sürdürerek tecrübelerini öğrencilerine aktarmaya devam ettiğini ifade etti.

Taştan çifti doğacak çocuklarının da halterci olmasını istiyor

Eşiyle haltere başladığında tanışıp 5 yıl önce evlendiğini belirten Melike Berna Taştan, şöyle konuştu:

"Spor salonunun önünde tesadüf eseri bir duyuru gördüm ve başarabileceğimi düşünerek halter sporuna başladım. Hem kayınpederim olan Sıtkı Taştan hem de eşim Ahmet Taştan ile burada tanıştım. 2017 yılında Çorum'da yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 75 kilo bayanlarda ikinci oldum. Ordu'da 2018'de yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası'da Türkiye şampiyonu oldum. 7 ay sonra da inşallah bir çocuğumuz olacak. Hamileliğim dolayısıyla geçici bir süreliğine bu sporu yapamıyorum, sadece antrenörlük yapıyorum. Hamilelik süreci bitince spor hayatıma eşimle antrenör olarak devam edeceğim. İnşallah dünyaya gelecek çocuğumuz da halter sporunu sever ve başarılı olur."

Genç kadının eşi Ahmet Taştan ise 18 yıldır halter ile ilgilendiğini ifade ederek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yaptığını aktardı.

Spora babası sayesinde başladığını aktaran Taştan, şunları kaydetti:

"Halter ile 50 yılı aşkın sürelik antrenörlüğü olan babam sayesinde tanıştığım için çok mutluyum. Avrupa'da ve Türkiye'de birçok başarı elde ettim. Yaklaşık 9 yıldır antrenörlük yapıyorum. Eşim ve yetiştirdiğim birçok sporcu Türkiye şampiyonu oldu. Eşim ve babam halterci, inşallah 7 ay sonra doğacak çocuğumuz da bizim sayemizde öğrenip bu spora devam edecek."

Sporcu Gülay Oruç da halter sporunun kendisine önemli katkılar sağladığını ve bu sporu çok sevdiğini anlatarak, Melike Berna ve eşi Ahmet Taştan çiftinin antrenörlük tecrübelerinden yararlandığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Halter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2. etabı başladı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2. etabı başladı
MHK Başkanı Çelik yarın basın toplantısı düzenleyecek
MHK Başkanı Çelik yarın basın toplantısı düzenleyecek
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim