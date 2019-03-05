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Hakan Keleş: Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak ligde son üç maçta aldıkları kötü sonuçları unutturmak istediklerini söyledi.

Hakan Keleş: Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak ligde son üç maçta aldıkları kötü sonuçları unutturmak istediklerini söyledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Mart 2019 Salı 17:25
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Hakan Keleş: Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz

Hakan Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde deplasmanda uzatmanın son dakikasında yedikleri golle Bursaspor'a 3-2 kaybettiklerini anımsattı. 

Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Keleş, "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz. Buraya kolay gelmedik, iyi galibiyetlerle, iyi sonuçlar alarak geldik. Güçlü bir takımız ve güçlü bir camiayız." dedi.

Ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını dile getiren Keleş, şöyle konuştu:

"Galip gelecek güçteyiz. Yendiğimiz zaman her şeyin unutulacağını, tekrar önümüze bakacağımızı ve hedefimizi tekrar kovalayacağımızı düşünüyorum. Buraya iyi bir form grafiğiyle geldik, iyi şeyler yaparak geldik. Birkaç tane form düşüklüğü tabi ki olacak. Bunları çabuk atlatmanın çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah Malatyaspor maçıyla bunlara son veririz ve tekrar çıkışa geçeriz."

Keleş, takımda forvet oyuncuları Muhammet Demir, Arouna Kone ve Hugo Vieira'nın sakatlıklarının bulunduğunu anımsatarak, "Şuan forvetsiziz, içeriden bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bakalım bir şekilde üstesinden geleceğiz. Kone'yi yetiştirmeye çalışıyoruz, zor ama bakalım inşallah çözeriz." ifadelerini kullandı.

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Sivas Spor
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