Güreşte dört madalya

İstanbul
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan Süleyman Atlı, Rus Müslim Sadulaev ile karşılaştı.
Finalde rakibini 8-3 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.
Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden Süleyman Atlı, ilk maçında Fransız Zoheir El Ouarraqe'ı 11-0, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3 ve yarı finalde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 8-4 yenerek finale yükselmişti.
Mustafa Kaya altın kazandı
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kilo finalinde Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev'i mağlup eden Mustafa Kaya, altın madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 70 kilo finaline çıkan Mustafa Kaya, Azerbaycanlı Aghahuseyn Mustafayev ile karşılaştı.
Finalde rakibini 6-2 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.
Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşayan Mustafa Kaya, ilk maçında Rumen Evghenii Volcov'u 9-1, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Radulov'u 9-4, yarı finalde ise Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev'i 6-6 sona eren müsabakada son puan avantajıyla yenerek finale yükselmişti.
Selahattin Kılıçsallayan gümüş madalya aldı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 65 kilo finalinde mindere çıkan Selahattin Kılıçsallayan, Azerbaycanlı Hacı Aliyev ile karşılaştı.
Finalde rakibine 7-0 mağlup olan milli güreşçi, gümüş madalya aldı.
Selahattin Kılıçsallayan, ilk maçında Arnavutluk'tan Eriglent Prizreni'yi 12-2, çeyrek finalde Polonyalı Krzysztof Bienkowski'yi 7-1, yarı finalde ise Ukraynalı Vasyl Shuptar'ı 9-6 yenerek finale çıkmıştı.
Muhammet Nuri Kotanoğlu Avrupa üçüncüsü
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 79 kiloda bronz madalya maçına çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı Oleksii Domanytskyi ile karşılaştı.
Rakibini 5-1 mağlup eden milli güreşçi, bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa üçüncüsü olan Muhammet Nuri Kotanoğlu, çeyrek finalde elendiği Rus güreşçi Akhmed Shiabdinovitch Gadzhimagomedov'un finale yükselmesiyle bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmişti.