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Gül Yücel: Hedefim Avrupa şampiyonu olmak

Muaythaide 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan ve spor yaşamına 3'ü altın 26 madalya sığdıran 17 yaşındaki Gül Yücel, milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Gül Yücel: Hedefim Avrupa şampiyonu olmak

Muaythaide 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan ve spor yaşamına 3'ü altın 26 madalya sığdıran 17 yaşındaki Gül Yücel, milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:45
Gül Yücel: Hedefim Avrupa şampiyonu olmak

Muaythaide 2 Türkiye şampiyonluğu sahibi olan ve kariyerine 3'ü altın 26 madalya sığdıran 17 yaşındaki Malatyalı sporcu Gül Yücel, milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Ortaokul döneminde kuzeniyle dövüş sporları yapmaya başlayıp, muaythai, boks ve kick boksa yönelen Gül Yücel, kısa sürede bu branşlarda önemli aşama kaydetti.

Antrenmanlarını aralıksız sürdüren ve başarılı olmak için yoğun çaba sarf eden Yücel, 12 yaşında başladığı spor hayatında önemli derecelere imza attı.

Lise son sınıf öğrencisi Gül Yücel, 5 yıllık spor hayatı boyunca muaythaide 2, kick boksta ise 1 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Başarılı sporcu, genç yaşına rağmen 3'ü altın toplam 26 madalya kazandı.

Performasıyla milli takım daveti alan Yücel, 4-10 Kasım'da Belarus'ta düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yücel: Çok çalışmam gerekiyor

Gül Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Samsun'da bu ay düzenlenen Okullar Arası Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya almasının kendisinin moral ve motivasyonunu yükselttiğini dile getiren Yücel, "Milli takıma seçildim. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Bu hedefe ulaşmam için çok çalışmam gerekiyor. Şu an sınav dönemi. Sınavlarım ile ramazan ayının bitiminde günde çift idman ve koşu yaparak bu dönemindeki açığımı kapatacağım. Normal şartlarda günde ikişer saat çift idman yapıyorum. Ramazan dolayısıyla iftardan sonra günlük bir antrenman yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan nedeniyle antrenmanların daha da zorlu geçtiğini ancak hedeflediği Avrupa şampiyonluğu için zorluklara göğüs gerdiğini aktaran Yücel, "Başarı elde etmek için çok çalışmam gerekiyor. Üniversite sınavına da hazırlanıyorum. Benim için zor bir çalışma dönemi ama başarı fedakarlık ister. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ailem bana destek oluyor. Maçlarımı izliyorlar. Benden daha heyecanlılar. Eve döndüğümde taktik veriyor, 'Keşke yumruğu şöyle atsaydın.' diyorlar. Ailem yardımcı antrenör gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Antenör Ertaş: Spor sevgisi içine işlemiş artık

Gül Yücel'in antrenörü Nurullah Ertaş, Bitlis'te yapılan milli takım seçmelerinde sporcusunun iyi bir performans göstererek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığını aktardı.

Sporcusunun milli takım daveti almasının kendisini gururlandırdığını bildiren Ertaş, "Gül Yücel, spor hastası. Derslerine önem veren bir genç. Her gün en az ikişer saat çift antrenman yapıyor. Evine gitmesini istediğimde, 'Hayır. Biraz daha çalışayım. Benim hedeflerim var. Uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum.' yanıtını veriyor. Spor sevgisi içine işlemiş artık. Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı elde edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Muaythai
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