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Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Takımımın kazanma isteği pahalıya mal oldu

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Kemal Özdeş, "Bugün hem tribünün hem de takımımın kazanma isteği pahalıya mal oldu." dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Takımımın kazanma isteği pahalıya mal oldu

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Kemal Özdeş, "Bugün hem tribünün hem de takımımın kazanma isteği pahalıya mal oldu." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Şubat 2019 Cumartesi 09:33
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Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Takımımın kazanma isteği pahalıya mal oldu

Göztepe'nin teknik direktörü Kemal Özdeş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti. Attıkları kornerin ardından adam paylaşımında yaşadıkları sorundan dolayı 1-0 geriye düştüklerini, ikinci yarıda yaptıkları değişiklikle 3. bölgeye çabuk gitmeyi hedeflediklerini bildiren Özdeş, "Penaltıyla beraberliği yakaladık, sonra ardından hemen 1 gol daha yedik. Bugün hem tribünün hem de takımımın kazanma isteği pahalıya mal oldu." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısında 5 maç kaybettiklerine dikkati çeken Özdeş, "Zor maçlar oynadık ama burada kalan maçlara odaklanmak, toparlanmak, bir enerji yaratmak ve hemen geri dönüş sağlamak gerekiyor. Bundan sonra kazanacak oyunlar oynamalıyız, dersleri çıkarmalıyız. Sonuçta yitirdiklerimize değil kalan 11 maça bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kemal Özdeş, taraftarların kendisine yönelik tepkilerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Çok normal. Çünkü ligin ikinci yarısında kayıplar böyle tepkileri getirir. Taraftarımızın bunu son bölümde yapması iyiydi, sonuna kadar desteklediler. Bu tepkileri normal karşılıyorum, bunu düzeltmek işimiz, bunu ne kadar çabuk düzeltirsek ayağa kalkarız. Puan durumuna bakarsanız bu bir karamsarlık yaratabilir ama bu camia bunu tamir etmeli. Kalan 11 maça odaklanmak gerekiyor. Bizim takımımızın yeri buralar değil, oyunumuz da bu değil."

Bir soru üzerine forvet bölgesinde oyuncu sayısı olarak yetersizliklerinin olmadığını belirten Özdeş, şu değerlendirmede bulundu:

"Devre arasında ihtiyacımız olan yerlere oyuncu aldık. Şu anda bu soruyu sormanın da bunun cevabını istemenizin de bize katacak bir şeyi yok. Biz kendi dinamiklerimizle bu ortamdan çıkmak gibi bir hüner göstermeliyiz. Ben bununla çok ilgilenmiyorum. Ben şu anda bu takımı değiştiremem, transfer yapamam, ben maksimum verim almanın peşinde koşacağım."

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Göztepe
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