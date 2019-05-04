Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93946
ALTIN
245.257
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8582
EURO
6.6727
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak...
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza...
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize yaklaştıklarını görmekten mutlu oldum
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize...
İsrail, nükleer tesisinin ABD tarafından bombalanmasından endişelenmiş
İsrail, nükleer tesisinin ABD tarafından...

Görme engelli yüzücünün hedefi milli takım

9 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisinin yüzde 90'ını kaybeden ve moral olsun diye başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu olan Elfin Pehlivan, milli formayı giyip Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor.

Görme engelli yüzücünün hedefi milli takım

9 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisinin yüzde 90'ını kaybeden ve moral olsun diye başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu olan Elfin Pehlivan, milli formayı giyip Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyor.

Editör
Editör
04 Mayıs 2019 Cumartesi 01:13
Görme engelli yüzücünün hedefi milli takım
Aydın

Efeler ilçesinde yaşayan Sevim, Yücel Pehlivan çiftinin tek çocuğu olan 13 yaşındaki kızları Elfin Pehlivan, 9 yaşında "stargardt" hastalığına bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisinin yüzde 90'ını kaybetti.

Kızlarının görme fonksiyonunu kaybetmesinin ardından her türlü tedavi yöntemine başvuran fakat bir sonuç alamayan aile, onun sosyal hayattan kopmaması için Denizli Görme Engelliler Okulu'na kaydını yaptırdı.

Burada yatılı olarak eğitimine devam eden Elfin Pehlivan, beden eğitimi hocasının da yönlendirmesiyle yüzme eğitimlerine başladı.

Yüzmede günden güne kendi yeteneğini keşfeden Pehlivan, geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda katılarak Türkiye ikincisi oldu.

Denizli'deki okulunun kapanmasının ardından Aydın'a dönen Pehlivan, gönüllü olarak kendisini çalıştıran antrenör Korkut Firet'le tekrar Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı.

Pehlivan, antrenörüyle dört aylık çalışmanın sonunda geçen ay Alanya'da ikinci kez katıldığı Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda bu kez 100 metre serbest, 100 metre sırt üstü ve 50 metre serbest kategorilerinde altın madalya alarak Türkiye şampiyonu oldu.

Tek hayali milli takım formasını giyerek Avrupa Şampiyonası'na ve olimpiyatlara katılmak olan Pehlivan, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tesislerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Öz güven geldi"

Elfin Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeye başladığında şampiyonaya girme, derece elde etme gibi bir düşüncesinin olmadığını, bu sporun kendisini çok iyi ve özgür hissettirdiğini belirtti.

Görme engelli olduğunda hayata küsmediğini ifade eden Elfin, şöyle konuştu:

"Engelimi hiç önemsemedim. Bence engelli olanlar hayatlarını karartmasınlar, spora yönelsinler. Engel diye bir şey yoktur. Kendilerine sosyal aktivite bulup oraya yönelebilirler. Hayata küsmesinler. Yüzmeyi severek yapıyorum. Şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Şampiyon olduktan sonra öz güven geldi. Bundan sonraki hedefim ilk önce milli takıma girmek. Sonra Avrupa şampiyonu olmak ve olimpiyatlara gitmek."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor
Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor
Paralimpik okçulardan 3 altın
Paralimpik okçulardan 3 altın
Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak
Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim