Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Goller ikinci yarı geldi kazanan Fenerbahçe oldu

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Goller ikinci yarı geldi kazanan Fenerbahçe oldu

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Emre Köse
Emre Köse
16 Mart 2019 Cumartesi 09:37
1 Okunma
Goller ikinci yarı geldi kazanan Fenerbahçe oldu
Istanbul

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında FenerbahçeDemir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

İlk yarı

32. dakikada Moses'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Soldado'nun kafa vuruşunda top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Moses'in ceza sahasının sol çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Tolgahan Acar topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Altıpas içinde topu önünde bulan Ayew'in vuruşunda ise meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

68. dakikada Özer Hurmacı'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Papp'ın yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

73. dakikada Demir Grup Sivasspor 1-0 öne geçti. Ndinga'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Kılınç son çizgiye inmeden topu içeri çıkardı. Penaltı noktasının sağ tarafında topla buluşan Özer Hurmacı yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

74. dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Hasan Ali Kaldırım'ın orta sahadan attığı uzun pasta ceza sahasında Ziya Erdal'dan seken topu önünde bulan Soldado'nun vuruşunda yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

80. dakikada Moses'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ayew'in vuruşunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

86. dakikada Fenerbahce öne geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında, arka direkte Mehmet Ekici gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan Acar'ın bacaklarının arasından filelerle buluşturdu: 2-1.

90+3. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Ndinga'nın kafa vuruşunda, kaleye giden topu Ayew son anda kafayla kornere çeldi.

90+4. dakikada ara pasıyla ceza sahasına giren Moses'in şutunda top yandan az farkla auta gitti.

Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Son Güncelleme: 16.03.2019 09:38
Anahtar Kelimeler:
SivassporFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Scholes'un ilk teknik direktörlük deneyimi bir ay sürdü
Scholes'un ilk teknik direktörlük deneyimi bir ay sürdü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim