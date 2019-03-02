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Gol düellosunun kazananı MKE Ankaragücü

Ligin 24. haftasında Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını, konuk takım 4-2 kazanmasını bildi.

Gol düellosunun kazananı MKE Ankaragücü

Ligin 24. haftasında Antalyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasını, konuk takım 4-2 kazanmasını bildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Mart 2019 Cumartesi 14:11
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Gol düellosunun kazananı MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

2. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Amilton'un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mevlüt Erdinç, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Mevlüt Erdinç'in vuruşunda, Altay Bayındır topa müdahale ederek gole izin vermedi.

19. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında, ön direkteki Chico'nun kafa vuruşunda, arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

21. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orgill'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan filelerle buluştu: 1-1

26. dakikada MKE Ankaragücü mücadelede öne geçti. Konuk takımın ani gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Boyd, topu kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağa çizgi üzerinde dokunan Orgill, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2

30. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde aldığı topla iki savunma oyuncusunu geçen Nazım Sangare'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından filelerle buluştu: 2-2

41. dakikada MKE Ankaragücü maçta yeniden öne geçti. Pinto'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boyd'un arka direğe ortasında Orgill, kafayla topu filelere yolladı: 2-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

48. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Diego'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in vuruşunda, meşin yuvarlak defansın da müdahalesiyle kale direğinin yanından kornere gitti. 

75. dakikada ceza sahası sol çaprazından Doukara'nın ortasında penaltı noktası civarında Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Dönen topu savunma kornere gönderdi. 

90+2. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

90+6. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kitsiou'nun içeriye çevirdiği topla buluşan Boyd, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-4

Karşılaşma, konuk takımın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİG
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