Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, 3-3 sona erdi.

Maçın ilk dakikasında Burak Yılmaz, ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

10. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kagawa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Vida, topu içeri çevirdi. Gökhan Gönül altıpas önünde gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

15. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül, ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu bir kez daha izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

45. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, Isimat-Mirin yatarak topa müdahale etti ve meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

45+2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Kagawa'nın pasıyla orta alana yakın bir bölgede topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0

55. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Dirar'ın sağdan ortasında Zajc'ın ön direkteki vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

61. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye indirdi. Valbuena'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında ön bölümde Sadık Çiftpınar topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2



67. dakikada Fenerbahçe skora denge getirdi. Hasan Ali Kaldırım ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-3



80. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Burak Yılmaz kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Aynı dakikada Isimat-Mirin'in orta alanda kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Zajc, sağdan ceza sahasına girerek sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.



87. dakikada Fenerbahçe direğe takıldı. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında Eljif Elmas ön direkte topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.



Derbi 3-3 berabere tamamlandı.

Beşiktaş'ın seri üç maçta kaldı

Derbi maçtan berabere ayrılan Beşiktaş'ın üç maçlık galibiyet serisi de sonlandı.



Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

Şenol Güneş'e tepki

Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.



Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama tepkide bulundu.

Gökhan Gönül golüne sevinmedi

Maçın 10. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Gökhan Gönül'ün gole sevinmemesi dikkati çekti.

Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında gol atan Gökhan Gönül, bu sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gökhan Gönül, siyah-beyazlı formayla ilk derbi golüne imza attı.



Gökhan Gönül, bu sezon ise üçüncü kez fileleri havalandırdı.

59. dakikada oyuncular arasında gerginlik

Mücadelenin 59. dakikasında Beşiktaş'ın yedek oyuncusu Necip Uysal ile Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş yarı alanında Fenerbahçe lehine taç atışı sırasında meşin yuvarlağı almak isteyen Dirar ile topu vermek istemeyen Necip Uysal itişmeye başladı. Diğer oyuncular araya girerek gerginliğin büyümesini önledi.

Fenerbahçe 30 yıl önceyi hatırlattı

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında aldığı sonuçla 30 yıl önce Galatasaray ile yaptığı derbiyi hatırlattı.

Sarı-lacivertliler, 3 Mayıs 1989'da Galatasaray karşısında Türkiye Kupası'nda deplasmanda ilk yarıyı 3-0 geride kapatmış ancak ikinci devrede bulduğu gollerle maçı 4-3 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 30 yıl sonra bir başka tarihi rakibi karşısında benzer bir dönüşe imza attı. İlk yarıyı yine deplasmanda 3-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci devredeki performansıyla 3-3'ü buldu.