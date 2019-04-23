Gençler atalarını '57. Alaya Vefa Yürüyüşü' ile anacak

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104 . yılı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" ile izci gençler atalarını anacak.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarındaki Kocadere Kamp Alanı'nda, Türkiye İzcilik Federasyonunca düzenlenen "Çanakkale Milli Bilinç Kampı"nın hazırlıkları sürüyor.

"57. Alaya Vefa Yürüyüşü"ne katılacak izciler, kampta etkinlik öncesi hazırlıklarını yapıp, bu sürede konaklayacakları çadırları kuruyor.

Yurt dışı ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden binlerce genç, otobüslerle kafileler halinde kamp alanına gelmeye başladı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu faaliyeti 2003 yılında başlattıklarını söyledi.

Her sene bu topraklarda "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"nün yapıldığını belirten Subaşı, "Bu kapsamda 22-26 Nisan'da kamp alanımızda konaklayacak izcilerimiz burada çeşitli faaliyetlere katılacak. Bağımlılıkla mücadele, ilk yardım, kurtarma eğitimleri, yöre hakkında ve savaşla ilgili bilgileri almanın yanı sıra şehitliklere ziyarette bulunacaklar." dedi.

Subaşı, izcilerin, dedelerinin çocukluğundaki çelik çomak, dokuz taş gibi oyunları da oynayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gürcistan, Sırbistan, Azerbaycan, KKTC gibi ülkelerden buraya katılım olacak. 23 Nisan törenlerimizi, 5 bin izcinin katılımıyla kamp alanımızda gerçekleştireceğiz. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece her il ve ülkeden gelen birer izci 57. Alay Şehitliği ve dedelerinin şehitliğinde geceyi geçirecek. 25 Nisan sabahı izcilerimiz sela ve top sesleriyle her zaman olduğu gibi çadırlarından çıkacak, sis makineleri, savaş atmosferi içinde hazırlanacak. Ardından asker çorbası, hamur kızartması yiyip saçlarına da kınalar yaktıktan sonra, 57. Alay'ın yürüdüğü yollarda tek sıra halinde Conkbayırı'na doğru yürüyüşe geçecekler. Conkbayırı'ndan sonra Kesikdere'nin içinden 57. Alay'ın şehitlerine ulaşıp, oradaki izcilerle buluşup Kemalyeri'nden, Kocadere köyünden kamp alanına 16 kilometrelik yolu yürüyerek ulaşacaklar."

"Burada olmaktan çok mutluyuz"

Kampa Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar kentinden katılan Selma Yanova (15) burada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çanakkale'ye 7 yıldan bu yana geldiğini anlatan Yanova, "Çanakkale bizim için çok önemli. Boşnak dedelerimiz burada savaştı. Burada olmam çok güzel bir duygu. Gelecek yıllarda da gelmeyi isterim. Bu yıl 57 kişi geldik, her yıl bu rakam artıyor. Novi Pazar'da herkes burayı soruyor. Bizler de yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi anlatıyoruz." diye konuştu.

Novi Pazarlı Davud Delimetac (15) da "Çanakkale ve bu ülke bizim için çok önemli. Çünkü burada dedelerimiz can verdi. Çok farklı bir his burada olmak. Şehitlerimize, dedelerimize dua okuyacağım. Başka ülkelerden gelen izcilerle tanışıyor ve yeni arkadaşlıklar ediniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla'dan ikinci kez kampa katılan Sinem Taşkın (16) dedelerinin yıllar önce burada savaştığını hatırlatarak, "Bizler de yeniden bu ruhu yaşatmak istiyoruz. Onların burada neler yaşadıkların anlayıp gittiğim yerde anlatmaya çalışıyorum." dedi.

Kampa ikinci kez katılan Selinay Akçağıl (16) şehitlerin ve Çanakkale'de vatan savunmasında hayatını kaybeden dedelerinin ruhunu yaşattıkları için onurlu olduğunu belirterek, tüm gençleri buraya davet etti.