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Gazişehir Gaziantep finalde Hatayspor'un rakibi oldu

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

Gazişehir Gaziantep finalde Hatayspor'un rakibi oldu

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:47
Gazişehir Gaziantep finalde Hatayspor'un rakibi oldu
Ankara

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep, normal süre ve uzatma bölümünü 2-0 geride tamamladığı rövanş maçında, Osmanlıspor'a penaltı atışlarında 9-8 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Osmanlıspor, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Eryaman Stadı'nda Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

18. dakikada Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Magaye'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mehmet Yiğit, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 

Osmanlıspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

65. dakikada başkent temsilcisi skoru 2-0 yaptı. Burhan Eşer, sol çaprazdan ceza sahasına girmek üzereyken Kenan Özer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sinan Kurt'un vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında filelerle buluştu: 2-0. 

Karşılaşmanın normal süresi Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İlk maçı Gazişehir Gaziantep 2-0 kazandığı için uzatmalara geçildi.

Uzatma bölümünde de skor değişmeyince penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

Öte yandan, VAR sistemindeki teknik arıza nedeniyle karşılaşma 10 dakika gecikmeli başladı. Karşılaşmayı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.

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