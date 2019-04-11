Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97371
ALTIN
240.158
DOLAR
5.7205
STERLİN
7.4854
EURO
6.4522
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İtalyan Parlamentosu'nun kararı yok hükmünde
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İtalyan Parlamentosu'nun...
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül altın madalya kazandı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül...
KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilemeyecek
KHK ile ihraç edilenlere mazbata...
ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım
ABD Kongresinden Trump'ın Müslüman ülkelere...
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı
Son Dakika
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını...

Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi

Sarı-kırmızılılarda son 7 kulüp başkanı Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti göremedi.

Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi

Sarı-kırmızılılarda son 7 kulüp başkanı Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti göremedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 11:39
Galatasaraylılar Kadıköy'de galibiyeti özledi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da son 7 kulüp başkanı, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere 22 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 19 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün son 7 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.

Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002), merhum Özhan Canaydın (2002-2008), Adnan Polat (2008-2011), Ünal Aysal (2011-2014), Duygun Yarsuvat (2014-2015), Dursun Özbek (2015-2018) ve mevcut başkan Mustafa Cengiz deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.

9 teknik adam galibiyet yaşayamadı

Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren teknik direktör Fatih Terim'den önceki 9 teknik adam, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim'in ilk döneminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2) ve Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.

Kadıköy'de derbi kazanan son teknik adam olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında iki, üç ve dördüncü dönemlerinde 6 kez Fenerbahçe'ye konuk olurken, bu maçlarda galibiyet göremedi. Terim idaresindeki bu 6 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 3 beraberlik yaşadı.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Hırvat teknik adam Igor Tudor, geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe derbisi oynamadan teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'e devretti.

Dünya yıldızları da çare olamadı

Sarı-kırmızılı forma altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi.

Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.

Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 19 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:

Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Bafetimbi Gomis, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.

Anahtar Kelimeler:
Kadıköyde Galibiyeti özledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk güreşçiler minderde tarih yazıyor
Türk güreşçiler minderde tarih yazıyor
Milli motosikletçiler dünya pistlerinde
Milli motosikletçiler dünya pistlerinde
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim