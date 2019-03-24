Galatasaraylı futbolculardan 'Hello Brother' mesajı

Galatasaraylı futbolcular, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Galatasaraylı futbolculardan Selçuk İnan, Semih Kaya, Fernando Muslera, Mariano Filho, Emre Akbaba, Fernando Reges ve Henry Onyekuru sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hayatını kaybedenleri andı.

Formalı fotoğraflarını, siyah-beyaz olarak paylaşan oyuncular, "#HelloBrother" (Merhaba kardeşim) başlığının altında İngilizce "Kalplerimiz saldırıda hayatını kaybedenler, aileleri ve Yeni Zelanda halkıyla birlikte." yazısını paylaştı. Fotoğraflarda yalnızca formanın üzerindeki Türk bayrağı ve Galatasaray amblemleri renkli olarak yer aldı.