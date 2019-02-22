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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Şubat 2019 Cuma 12:36
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

GalatasarayUEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

  • 'Ait olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü döneceğimize inanıyorum' 

  • 5. dakikada Grimaldo'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı. 

    7. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde Cervi'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

    35. dakikada sol kanatta topla buluşan Seferovic'in ortasında ceza sahasının ortasında rakibinden önce davranan Marcao yatarak ayağıyla topu kornere gönderdi ve önemli bir gol pozisyonunu önle

  • 42. dakikada hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası yayının ortasında Pizzi'nin vuruşunda kaleci Muslera uzanarak topu kornere gönderdi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

    62. dakikada Benfica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Felix, kötü vurarak topu auta gönderdi. 

  • 63. dakikada Benfica defansının hatasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

    85. dakikada Galatasaray'ın atağında ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Vlachodimos'dan dönen topu Emre Akbaba ağlara gönderdi. Maçın hakemi pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.  

  • Karşılaşma 0-0 sona erdi.



     
Son Güncelleme: 22.02.2019 12:43
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Galatasaray Uefa Dan Elendi
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