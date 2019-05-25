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Galatasaray Sivas'ta yenildi

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-3 yendi.

Galatasaray Sivas'ta yenildi

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-3 yendi.

Editör
Editör
25 Mayıs 2019 Cumartesi 01:48
Galatasaray Sivas'ta yenildi
Sivas

Demir Grup SivassporSpor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-3 yendi.

Galatasaray golü erken buldu. 2. dakikada Donk'un pasında sağdan ceza alanına giren Linnes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14. dakikada Douglas'ın sağdan kale alanına gönderdiği topa hareketlenen Muhammet Demir, altıpas civarından istediği vuruşu yapamayınca Sivasspor mutlak bir fırsatı değerlendirmedi.

24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

31. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail Çipe'de kaldı.

34. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Linnes'e aktardı. Bu futbolcunun pasında topa hareketlenen Muğdat Çelik, penaltı noktası civarından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

43. dakikada Sivasspor, golü buldu. Özer Hurmacı'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanındaki Muhammet Demir'in kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu çizgi üzerinden güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Rybalka, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Sivasspor 45+2. dakikada eşitliği sağladı. Soldan ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un uzak köşeye yerden plase vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu güçlükle tokatladı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada soldan ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un çapraz pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe kontrol etti.

59. dakikada Diabate'nin sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

66. dakikada Torje'nin ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan etkili şutunda kaleci İsmail Çipe, topu kornere gönderdi.

73. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında sağdan topla ceza alanına giren Donk, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Sinan Gümüş'e aktardı. Bu futbolcunun altıpas önünden kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

77. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağdan gelişen Sivasspor atağında Özer Hurmacı'nın savunmanın arasına gönderdiği topa hareketlenen Rybalka'nın ceza alanından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

79. dakikada Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Rybalka'nın ceza alanı dışından vuruşunda kaleci İsmail Çipe'nin uzaklaştırdığı top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Kone, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-2.

82. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ömer Bayram'ın soldan ceza alanına etkili ortasında ön direğe hareketlenen Muğdat Çelik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-3.

Mücadele, ev sahibi Sivasspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.

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