Galatasaray sahasında farklı kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında, Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup etti.

5. dakikada soldan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, şık çalımlarla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

16. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Marcao'nun bekletmeden vurduğu top savunmadan döndü.

17. dakikada Galatasaray öne geçti. Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, şutunu çekti. Savunmadaki Doğukan Sinik'e çarpan meşin yuvarlak, kaleci Boffin'i de yanıltarak yakın köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Bahadır Öztürk'ün kafayla vurduğu topu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahası ön çizgisinin içinde topla buluşan Diagne'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topu Luyindama'dan kurtaran Doukara'nın plase vuruşunda, kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

61. dakikada Diego'nun uzak mesafeden sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen topu son anda kornere gönderdi.



62. dakikada Antalyaspor arka arkaya gole yaklaştı. Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde uygun durumdaki Bahadır Öztürk'ün kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası yayı içinde Diego'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



65. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın ara pasında ceza sahasına hareketlenen Onyekuru, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu kaleci Boffin'in ayaklarının yanından ağlarla buluşturdu: 2-0.

68. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Feghouli, bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpasa gelen topa müdahale eden Bahadır Öztürk, tehlikeyi önleyemezken meşin yuvarlak Ndiaye'nin önünde kaldı. Senegalli futbolcu, uygun durumda yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

78. dakikada Galatasaray, 4. kez fileleri havalandırdı. Ndiaye'nin kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Feghouli, ceza sahası ön çizgisi üzerinde aldığı meşin yuvarlağı solundan bindiren Onyekuru'ya çıkardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.



80. dakikada soldan ceza sahasına giren Serdar Özkan'ın dar açıdan sert şutunda kaleci Muslera topu kornere tokatladı.



82. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe de çarparak kornere gitti.



87. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Diagne, Diego'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. Ancak yapılan VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.



90+3. dakikada Galatasaray, bir gol daha buldu. Onyekuru'nun soldan pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Belhanda, açısını düzelttikten sonra şutunu çekti. Kaleci Boffin'den dönen meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Diagne kafayla ağlara yolladı: 5-0.

Galatasaray, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın zirve takibi sürüyor

Süper Lig'de puanını 49'a çıkartan Galatasaray, haftayı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Antalyaspor ise 32 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Galatasaray, Antalyaspor maçını kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Galatasaray, taraftarı önünde çıktığı son 32 lig maçında mağlubiyet görmedi.

Feghouli kariyer rekoru kırdı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırarak kariyerin en skorer performansına ulaştı.

Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkartan Feghouli, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da birer kez topu ağlarla buluşturmuştu.

Mustafa Cengiz locadan takip etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı locasından takip etti.



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle protokol tribününe giremeyen Cengiz, müsabakayı başkan yardımcısı Yusuf Günay ile locadan takip etti.