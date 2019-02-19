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Galatasaray, Portekiz'e gitti

- Sarı-kırmızılı takımın, Benfica maçı kafilesinde sakatlığı bulunan Linnes yer almadı

Galatasaray, Portekiz'e gitti

- Sarı-kırmızılı takımın, Benfica maçı kafilesinde sakatlığı bulunan Linnes yer almadı

19 Şubat 2019 Salı 16:22
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Galatasaray, Portekiz'e gitti


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile 21 Şubat Perşembe günü yapacağı maç için Portekiz'e gitti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Atatürk Havalimanı'ndan Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket etti.

Sakatlığı bulunan Martin Linnes ile cezalı olan Fernando Reges, sarı-kırmızılı kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Benfica maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcao, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Anahtar Kelimeler:
BenficaFutbolGalatasarayUEFA Avrupa Ligi
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