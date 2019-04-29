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Galatasaray liderlik fırsatını değerlendiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Atiker Konyaspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı.

Galatasaray liderlik fırsatını değerlendiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Atiker Konyaspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 22:07
Galatasaray liderlik fırsatını değerlendiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Atiker Konyaspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti. 

12. dakikada Zuta'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Muslera'nın uzaklaştırdığı top Milosevic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

16. dakikada Diagne'nin pasında Feghouli'nin kaleyi karşı cepheden gören noktadan sert şutu az farkla auta gitti.

23. dakikada Milosevic'in ara pasında defansın arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda zayıf vuruşunda kaleci Muslera topa hakim oldu.

27. dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas içerisinde bulunan Fernadao meşin yuvarlağı ıskaladı.

45+2. dakikada Belhanda'nın havalandırdığı topu Ndiaye, Feghouli'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca, karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

Son Güncelleme: 29.04.2019 22:34
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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