Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Futbolcu almıyorsak veremediğimizden değil, vermediğimizdendir

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

Kalamış Tesisleri'mizde düzenlenen şampiyonluk kutlaması öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün her oyuncuyu alabilecek durumda olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın bir dünya devi olduğunu kaydeden Cengiz, "Galatasaray'a gelen her oyuncu, dünya devine yakışacak şekilde davranmalıdır. Hiçbir futbolcu transferinde bizim (para) verememek gibi bir durumumuz yok. Galatasaray halka açık spor kulüpleri içerisinde maddi durumu en iyi olan kulüp. Bunu bir övünç olarak söylemiyorum, realite olarak söylüyorum. Biz bir futbolcu almıyorsak veremediğimizden değil, vermediğimizdendir." diye konuştu.

"Gurur ve onur kelimelerinin rastgele kullanılmasına karşıyım"

Kendileri için futbolcuların karakterinin önemli olduğunun altını çizen Cengiz, "Yanılabiliriz de. İnsan her gün yeni bir şeyler öğreniyor. Ben yalnızca gurur ve onur kelimelerinin rastgele kullanılmasına karşıyım. Galatasaray istese hepsini alır ama taraftarımızın bize emanet ettiği kuruşun hesabını ve durumunu görmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mali olarak kara geçmelerine rağmen, dikkatli olmaya devam edeceklerini belirten Cengiz, "Bu anlayışla ilk defa kara geçtik. İnşallah mali yıl sonunda da bunu görecek insanlar. Buna rağmen biz dikkatli adım atmak durumundayız. Gelecek kuşakları düşünmemiz gerekiyor. Şuna emin olun ki Galatasaray her zaman gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"Diagne için çok üzülüyorum"

Taraftarlardan kadrodaki oyunculara saygı göstermelerini isteyen Cengiz, "Fernando'ya resmi talep var, onunla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Diagne için ben çok üzülüyorum. Biz bir his takımıyız, duygularımız çok önemli. Diagne kutlamalara katılmadı. Biz de üzüldük. Katılmasını isterdik ama ailevi problemleri vardı, gitmek durumundaydı. Hocamızın izniyle gitti, izinsiz bir gidiş söz konusu değil. Taraftarımız sosyal medyada bir tepki verdi. Buradan taraftarımıza istirham ediyoruz, bizim aktifimizde ve kadromuzda bulunan futbolcularımıza azami saygıyı göstermelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Başkan Cengiz, şunları kaydetti:

"Bizim aktifimizde olan bütün futbolcular, profesyoneller ve sporcularımız dünyanın en değerlisidir. Taraftar çok haklı fakat şartlar, özellikle futbolcunun istemesi ve kulübünün rıza göstermesi çok önemli. Bonservisi elinde olmayan her futbolcu için bunlar geçerli. (Ever) Banega'da kulübünün de görüşü çok önemli. Taraftarlarımız emin olsun, biz yönetim olarak, teknik kadro ve scout ekibiyle birlikte alternatiflere 7/24 çalışıyoruz. Onlar bu işin mutfağında yemeği hazırlıyorlar, biz de olanaklarımız ölçüsünde maddi destek ve olur veriyoruz. Bu süreç devam ediyor, ağustos ayının sonuna kadar da devam edecek."

"Alemi sersem, milleti kör zannediyorlar"

Mali genel kurulda yönetsel bakımdan ibra edilmemeleri üzerine yaşanan gelişmelere değinen Cengiz, "Biz o anda ayrılabilirdik, seçim yapardık fakat şampiyonluğa yürüyorduk. Yüz milyonlarca lira ödememiz vardı. Şu anda da var. Bunların sonuçlanmasının peşindeydik." açıklamasında bulundu.

Taraftarların verdiği desteğin ve genel kurulda kendileri için kullanılan 2 bin 500 oyun sorumluluğunu taşıdıklarına dikkati çeken Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz buna uygun davranmak zorundayız. Sanıyorum ki takımımızı şampiyonluğa taşımakta katkımız oldu, kar etmekte katkımız oldu. Bizim yönetimimizde son iki yılda şampiyon olan, bu sene Ziraat Türkiye Kupası'nı alan kim? İnşallah Süper Kupa'yı da alacağız. Galatasaray ilk defa kar etti. CAS ve UEFA süreci var. Tüm bunlara bakıldığında, bizi bir yana bırakın, hakkaniyet ve adalet açısından bakan gözün ne yapması gerektiğini biliyorum. Yönetim olarak burada ısrarlı bir şey peşinde değiliz. Sadece Galatasaray için alınmış bir önlem. Bazı arkadaşlar mahkemenin verdiği tedbirin kalkması için müdahil oldular. Bunu da Galatasaray'ın adını kullanarak yapıyorlar. Alemi sersem, milleti kör zannediyorlar. Bunu yapmasınlar. Bizim Galatasaraylı duruşumuz zaten istenmediğimizi ve başarısız olduğumuzu gördüğümüz anda buna müsaade etmez."

Fenerbahçe'ye gönderme

Başkan Mustafa Cengiz, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye isim vermeden imalı bir göndermede bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalanmasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine Cengiz, "Dante'yi bilirsiniz, İlahi Komedya'yı yazdı. Dante herhalde yaşasaydı, bunu bir daha yazardı. Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor. Ben hocamı bu sözlerle bir kez daha selamlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.