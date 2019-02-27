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Galatasaray kafilesi Hatay'da coşkuyla karşılandı

Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için Hatay'a geldi.

Galatasaray kafilesi Hatay'da coşkuyla karşılandı

Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için Hatay'a geldi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Şubat 2019 Çarşamba 09:31
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Galatasaray kafilesi Hatay'da coşkuyla karşılandı

Galatasaray kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için Hatay'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Kafile, alkışlar eşliğinde otobüse binerek konaklayacağı otele geçti.

Antakya Atatürk Stadı'nda bugün saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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