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Galatasaray'ın eski basketbolcusu Dawkins vefat etti

Galatasaray basketbol takımının unutulmaz isimlerinden Paul Dawkins hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın eski basketbolcusu Dawkins vefat etti

Galatasaray basketbol takımının unutulmaz isimlerinden Paul Dawkins hayatını kaybetti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 22:27
Galatasaray'ın eski basketbolcusu Dawkins vefat etti

Galatasaray basketbol takımının unutulmaz oyuncularından Paul Dawkins, 61 yaşında yaşamını yitirdi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Basketbol tarihinin mihenk taşlarından Paul Dawkins'i 61 yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Efsane oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'da 1981-1989 yılları arasında sekiz sezon forma giyen Dawkins, 1984-1985 ve 1985-1986 sezonlarında üst üste kazanılan iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Dawkins'in formasını giydiği Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1985 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımdaki sekiz sezonunda 31 sayı ortalamasıyla oynayan Dawkins, 1984 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti. 13 numaralı formasıyla akıllarda kalan Dawkins, basketbolda sarı-kırmızılı formayı en uzun süre giyen yabancı oyuncu unvanını da hala taşıyor.

Son Güncelleme: 26.03.2019 22:29
Anahtar Kelimeler:
Dawkins
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