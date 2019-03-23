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Galatasaray'ın CAS'a sunduğu itiraz kabul edildi

Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini açıkladı.

Galatasaray'ın CAS'a sunduğu itiraz kabul edildi

Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini açıkladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mart 2019 Cumartesi 09:02
Galatasaray'ın CAS'a sunduğu itiraz kabul edildi

Galatasaray Kulübü, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin 13.06.2018 tarihinde UEFA Soruşturma Komisyonu (Investigatory Chamber) ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın, 05.10.2018 tarihinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı bünyesindeki Yargı Komisyonu (Adjudicatory Chamber) Başkanı tarafından reddedilmesi hususunda; Şirketimizin 15.10.2018 tarihinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) sunduğu itirazı kabul edilmiş olup, imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın geçerliliğini korumasına ve Yargı Komisyonu Başkanı tarafından verilen red kararının hükümsüz kılınmasına Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Cas Galatasaray
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